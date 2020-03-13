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Коронавирус у детей и взрослых: ученые сказали, для кого опаснее

13 марта, 15:19

Станислав Кожемякин

Воздействие инфекции на пациентов разных возрастов отличается

Дети переносят коронавирус COVID-19 легче, чем взрослые, однако он дольше присутствует в их организме.

Об этом говорится в исследовании группы китайских медиков и молекулярных биологов из Медицинского университета Гуанчжоу и Научно-технологического университета Макао, опубликованном в Nature Medicine.

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Ученые отметили, что клинические симптомы атипичной пневмонии, которую вызывает инфекция, у взрослых хорошо известны, но у детей развитие болезни пока что не было задокументировано.

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"По сравнению со взрослыми болезнь у них протекает в более мягкой форме. В частности, на снимках их легких нет характерных опознавательных черт пневмонии, что из-за чего инфекцию гораздо сложнее диагностировать", – пришли к выводу исследователи.

Отмечается, что, хотя температура у заразившихся детей была несколько выше, внутри их легких вирус почти не проявлялся – ни в одном из 10 изученных случаев не было следов пневмонии.

Обнаружить наличие инфекции у детей удалось благодаря лабораторным анализам, поскольку их близкие также были заражены. В противном случае, врачи никогда бы не заподозрили, что они инфицированы.

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Это подтверждает, что для детей вирус менее опасен, чем для пожилых людей и взрослых.

В то же время, вирус дольше присутствовал в их выделениях.

Авторы исследования призывают учитывать это при выработке карантинных мер и выписке пациентов из стационаров.

Напомним, ранее китайские ученые опубликовали результаты вскрытия людей, погибших после инфицирования COVID-19.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, как распознать коронавирус. Подробнее: "Коронавирус в Украине: как отличить его от гриппа и ОРВИ".

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