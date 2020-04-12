Коронавирус в Израиле: Нетаньяху запретил все полеты в страну

Чтобы помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19, в Израиль временно не будут пускать самолеты. Об этом распорядился премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху, сообщает The Times of Israel.

Самолеты, которые уже в пути, еще смогут приземлиться в Израиле. А вот новые рейсы в страну уже не допустят. Такое решение, как отмечает издание, власти приняли после того, как десятки пассажиров United Airlines, которые прибыли в страну из Нью-Йорка, не отправились на самоизоляцию.

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Ранее мы писали, что из-за коронавируса в Израиле могут объявить полную изоляцию. В частности, в стране будет введен запрет на прогулки по улице за исключением походов за продуктами или лекарствами, а отходить от дома можно будет лишь на расстояние до 100 метров. Также будет ограничена работа общественного транспорта.

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Кроме того, сообщалось, что коронавирусную инфекцию обнаружили у советника премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины Ривки Палух.

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