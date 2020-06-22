"Рекорд" за все время пандемии коронавируса: ВОЗ сообщила плохую новость

После того как генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о новом этапе пандемии коронавируса, в мире зафиксировали максимальное количество новых инфицирований за сутки.

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Как сообщила Всемирная организация здравоохранения, 21 июня COVID-19 обнаружили еще у 183 тыс. человек. Это на 2 тыс. больше предыдущего "рекорда", который был установлен 18 июня.

Больше всего новых пациентов обнаружили в Бразилии (55 тыс.), США (37 тыс.) и Индии (15 тыс.).

Совокупное количество инфицированных, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, приближается к 9 млн.

В Европе самый высокий уровень заражения коронавирусом сейчас в России – 583 тыс. человек. В десятке мировых лидеров по распространению инфекции и смертности от нее остаются также Великобритания, Испания и Италия.

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При этом количество жертв пандемии за этот день увеличилось на 4 743 и превысило отметку в 468 тыс. человек. Лидерами по смертности от вируса стали США, где с начала эпидемии умерли почти 120 тысяч человек, и Бразилия (больше 50 тысяч смертей).

При этом в Украине накануне зафиксировали 681 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, совокупное количество инфицированных с начала эпидемии составляет 37 241, из них 1 012 скончались, 16 642 удалось вылечить.

А президент США Дональд Трамп приказал замедлить темпы тестирования населения на коронавирус. На сегодняшний день в стране взяли 25 млн анализов.

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