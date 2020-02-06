Красный и в маске от коронавируса: Time разместил на обложке лидера Китая

Фото: Time

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На фоне распространения в Китае вызываемой ранее неизвестным типом коронавируса 2019-nCoV пневмонии еженедельник Time решил поместить на одну из обложек издания изображение председателя КНР Си Цзиньпина.

Как сообщили на странице авторитетного американского издания в Twitter, иллюстратор Эдель Родригез изобразила китайского лидера в марлевой маске и подписью "Китайский тест".

Таким образом, издание решило уделить внимание вспышке в Китае вирусной пневмонии. Главной статьей номера станет материал "Вспышка коронавируса может сорвать мечты Си Цзиньпина о "китайском веке" журналиста Чарли Кемпбелла.

Выпуск выйдет в тираж 17 февраля.

Напомним, что по последним данным в результате вспышки в китайском городе Ухань вызываемой новым типом коронавируса пневмонии скончались 565 человек, однако выздороветь удалось 1219 зараженным. В целом, инфицировались более 28 тыс. человек.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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