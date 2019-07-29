Фото: REUTERS/Ilya Naymushin

Кража 700 килограмм золота в Бразилии: полиция задержала подозреваемых https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE 2019-07-29T11:31:11+03:00 Другие страны Полиция продолжает расследование, найти золото пока не удалось

Сотрудники правоохранительных органов Бразилии задержали четырех человек, подозреваемых в краже 718,9 кг золота в международном аэропорту города Сан-Паулу. Об этом в воскресенье сообщил телеканал "Глобу" со ссылкой на полицию.

Среди задержанных авиадиспетчер.

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Ограбление произошло 25 июля в грузовом терминале аэропорта. Для проезда на территорию воздушной гавани преступники использовали автомобили, раскрашенные в соответствии с цветографической схемой федеральной полиции и оборудованные спецсигналами. Один из них перекрыл въезд на территорию терминала, а на втором они проникли внутрь, где захватили груженый золотом инкассаторский автомобиль и взяли в заложники начальника охраны.

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Стоимость похищенного драгметалла оценивается примерно в 110 млн бразильских реалов (30 млн долларов). Полиция продолжает расследование, найти золото пока не удалось.

Напомним, в конце прошлого года в бразильском городе Милагрес произошло другое дерзкое преступление , которое закончилось куда трагичнее: в результате попытки вооруженного ограбление двух банковских отделений погибли более десяти человек.

Мы сообщали и о другом неудачном налете, который случился в бразильской Гуарареме. В ходе операции по освобождению двух банковских отделений спецназовцы ликвидировали 11 участников ограбления и одного взяли живьем. Еще несколько человек сумели сбежать.

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