Кража 700 килограмм золота в Бразилии: полиция задержала подозреваемых

Сотрудники правоохранительных органов Бразилии задержали четырех человек, подозреваемых в краже 718,9 кг золота в международном аэропорту города Сан-Паулу. Об этом в воскресенье сообщил телеканал "Глобу" со ссылкой на полицию.
Среди задержанных авиадиспетчер.
Ограбление произошло 25 июля в грузовом терминале аэропорта. Для проезда на территорию воздушной гавани преступники использовали автомобили, раскрашенные в соответствии с цветографической схемой федеральной полиции и оборудованные спецсигналами. Один из них перекрыл въезд на территорию терминала, а на втором они проникли внутрь, где захватили груженый золотом инкассаторский автомобиль и взяли в заложники начальника охраны.
Стоимость похищенного драгметалла оценивается примерно в 110 млн бразильских реалов (30 млн долларов). Полиция продолжает расследование, найти золото пока не удалось.
Напомним, в конце прошлого года в бразильском городе Милагрес произошло другое дерзкое преступление, которое закончилось куда трагичнее: в результате попытки вооруженного ограбление двух банковских отделений погибли более десяти человек.
Мы сообщали и о другом неудачном налете, который случился в бразильской Гуарареме. В ходе операции по освобождению двух банковских отделений спецназовцы ликвидировали 11 участников ограбления и одного взяли живьем. Еще несколько человек сумели сбежать.
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