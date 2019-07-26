В Бразилии "по-голливудски" украли сотни центнеров золота
Дерзкие преступники обогатились на 30 миллионов долларов
В Бразилии грабители дерзко похитили 750 килограммов золота. Инцидент произошел в аэропорту Сан-Паулу, который этой весной пережил крупное наводнение.
Переодетые в полицейских вооруженные мужчины на двух пикапах проникли в грузовой терминал аэропорта, где обчистили инкассаторский фургон, после чего скрылись.
Стоимость украденного оценивается в 30 миллионов долларов.
По данным правоохранителей, перед ограблением преступники напали на семью руководителя логистических отдела операций в терминале и получили у него данные о перевозке ценностей.
Напомним, в конце прошлого года в бразильском городе Милагрес произошло другое дерзкое преступление, которое закончилось куда трагичнее: в результате попытки вооруженного ограбление двух банковских отделений погибли более десяти человек.
Мы сообщали и о другом неудачном налете, который случился в бразильской Гуарареме. В ходе операции по освобождению двух банковских отделений спецназовцы ликвидировали 11 участников ограбления и одного взяли живьем. Еще несколько человек сумели сбежать.
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