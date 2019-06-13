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Кризис в Молдове: телеканал "Украина" покажет интервью с премьером Майей Санду

13 июня, 16:58

У соседа Украины образовалось двоевластие и там не могут разобраться, кто руководит страной


После того, как в Молдове привели к присяге новый Кабмин, в этой стране начался затяжной политический кризис, из которого сейчас пытаются найти выход. Проевропейские партии вместе с социалистами пытаются отстранить от управления страной – демократов.

Почему в государстве фактически образовалось двоевластие? На какие меры готово пойти новое правительство, поддержанное Западом? И стоит ли предыдущим министрам бояться преследования? Ответы на эти вопросы смотрите в эксклюзивном интервью нового премьер-министра Молдовы Майи Санду сегодня в 19:00.

"Уже объявлено правительство. Им нужно остановиться и уходить мирно. Если этого будет недостаточно, мы пригласим в Кишинев всех, кто нас поддерживают", – сказала Санду.

Как сообщали новости "Сегодня", в Молдове разгорелся политический кризис после того, как руководство страны не смогло в срок сформировать правительство, после чего Конституционный суд принял решение отстранить от должности президента страны Игорь Додона. Обязанности главы государства легли на плечи и.о. премьер-министра Павела Филипа, который подписал указ о проведении досрочных выборов.

Также в стране начались массовые протесты, были даже заблокированы ряд министерств, протестующие разбивали палатки перед входами в госучреждения. Людей свозили на автобусах. Читайте подробней о политическом кризисе, кто "на баррикадах" в Молдове, и какова роль России.

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Тег кризис, Молдова, премьер-министр, Санду

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