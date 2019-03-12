Кризис в Венесуэле: власти частично открыли границу с Колумбией

Но пересечь границу могут только некоторые категории граждан Венесуэлы

Фото: AFP

Кризис в Венесуэле: власти частично открыли границу с Колумбией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/81f/4f9/5c781f4f936cb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/81f/4f9/5c781f4f936cb.jpg 2019-03-12T01:15:00+02:00 Другие страны Но пересечь границу могут только некоторые категории граждан Венесуэлы

Венесуэла частично открыла границу с Колумбией.

Власти южноамериканской страны открыли пешеходное движение на границе с соседней державой.

Но пока пересечь границу между странами могут только некоторые категории венесуэльских граждан — школьники и студенты, которые нуждаются в лекарствах и медицинской помощи, и их сопровождающие.

Напомним, что граница Венесуэлы с Колумбией была закрыта 23 февраля 2019. Тогда президент страны Николас Мадуро пытался помешать оппозиции доставить гуманитарную помощь из США.

Добавим, что 7 марта 2019 года почти все регионы Венесуэлы, включая столицу Каракас, остались без света. Накануне местные СМИ сообщили, что в столице удалось восстановить электроснабжение примерно на 40%.

Правительство заявило, что причиной обесточивания стала кибератака на крупнейшую гидроэлектростанцию страны, которая производит большую часть электроэнергии.

Из-за блэкаута правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия 11 марта.

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