Кризис в Венесуэле: власти частично открыли границу с Колумбией
Но пересечь границу могут только некоторые категории граждан Венесуэлы
Венесуэла частично открыла границу с Колумбией.
Власти южноамериканской страны открыли пешеходное движение на границе с соседней державой.
Но пока пересечь границу между странами могут только некоторые категории венесуэльских граждан — школьники и студенты, которые нуждаются в лекарствах и медицинской помощи, и их сопровождающие.
Напомним, что граница Венесуэлы с Колумбией была закрыта 23 февраля 2019. Тогда президент страны Николас Мадуро пытался помешать оппозиции доставить гуманитарную помощь из США.
Добавим, что 7 марта 2019 года почти все регионы Венесуэлы, включая столицу Каракас, остались без света. Накануне местные СМИ сообщили, что в столице удалось восстановить электроснабжение примерно на 40%.
Правительство заявило, что причиной обесточивания стала кибератака на крупнейшую гидроэлектростанцию страны, которая производит большую часть электроэнергии.
Из-за блэкаута правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия 11 марта.
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