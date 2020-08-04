Кровь, руины и розовый дым: новые фото и видео взрыва в Бейруте

Ведущие информагентства мира активно освещают происшествие в столице Ливана – Бейруте, где в порту произошли два мощных взрыва, жертвами которых стали десятки людей и еще сотни пострадали .

Телеканал "Аль-Арабия" в Twitter сообщает, что генсек ливанской партии "Катаиб" Низар Наджарян стал жертвой прогремевшего в Бейруте взрыва.

В Госдепе заявили, что Соединенные Штаты готовы оказать всю необходимую помощь властям Ливана в связи со взрывом в столице страны.

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что в ближайшее время созовет экстренное заседание Высшего совета обороны страны.

Напомним, что сила взрыва в Бейруте была такова, что взрывная волна дошла до острова Кипр , расположенного примерно в 250 км.

Также писали, что взрыв повредил здание посольства России в Ливане. "Взрывной волной вынесло двери и выбило стекла на фасадной части здания", — сообщил советник диппредставительства Вячеслав Максудов.

А тем временем в Сети продолжают появляться все новые фото и видео последствий взрыва. На снимках агентства Reuters запечатлены окровавленные раненые, разрушенные здания и необычный розовый дым, поднимающийся из эпицентра взрыва.

Внимание: фото 18+

Также смотрите видео разрушений в порту Бейрута и в расположенных неподалеку от него зданиях:

На одном из видео, снятом в доме, отец услышал первый взрыв, взял на руки ребенка и спрятался с ним, причитая "Аллаху акбар":

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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