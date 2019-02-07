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Обрушение дома в Стамбуле: количество жертв увеличилось

Сегодня, 19:19

Губернатор в Турции сообщил об обнаружении новых погибших на месте обрушения дома в Стамбуле

Фото: AFP
Обрушение дома в Стамбуле: количество жертв увеличилось //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c66/e1e/5c5c66e1e9dda.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c66/e1e/5c5c66e1e9dda.jpg Другие страны Губернатор в Турции сообщил об обнаружении новых погибших на месте обрушения дома в Стамбуле

Количество жертв обрушения жилого дома в азиатской части Стамбула увеличилось до десяти, сообщил 7 февраля губернатор провинции Стамбул Али Ерликайя.

"В ходе спасательных работ были обнаружены тела еще четверых человек. Таким образом, общее число жертв ЧП возросло до десяти", — сказал он в эфире местного канала NTV.

Ранее сообщалось, что жертвами трагедии стали три человека, еще 12 пострадали, включая троих, которые находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, что рухнувшее здание было построено в 1992 году, в нем находилось 14 квартир и проживали 43 человека. По словам губернатора Стамбула Али Ерликайа, причиной случившегося могли стать три незаконно достроенных этажа сверху.

Как мы уже писали, сегодня из-под завалов достали пятилетнюю Хавву Текгоз. Девочка выжила, спустя 18 часов под завалами своего дома.

Ребенка смогли найти по голосу – спасатели обнаружили Хавву, услышав ее голос из-под завалов. В связи с этим всех сопереживающих и просто зевак, которые собрались на месте ЧП, просят соблюдать на месте трагедии максимальную тишину.

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Тег Турция, жертвы, Стамбул, обрушение

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