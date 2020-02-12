Тысячи людей застряли в море из-за коронавируса

Пять стран запретили швартоваться судну Westerdam - на его борту даже нет зараженных

/ Фото: Flickr

На фоне обнаружения более 170 заразившихся коронавирусом СOVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess, четыре страны Юго-Восточной Азии и Гуам запретили заходить в свои порты другому пассажирскому судну.

Как сообщает The Guardian, лайнер Westerdam вышел из Гонконга 1 февраля и 15 февраля должен был прибыть в Японию, которая через пару дней после начала круиза запретила экипажу заходить в свои порты.

Вскоре аналогичные решения приняли власти Гуама (тихоокеанская территория США), Тайваня и Филиппин. А 10 февраля об этом сообщил и министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвееракул.

На борту лайнера 2257 пассажиров и членов экипажа. Сейчас он находится в Южно-Китайском море.

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Команда Westerdam опасается, что могут закончиться припасы, пока судно ищет порт, готовый его принять. Таиландские власти уже выразили готовность предоставить лайнеру еду и воду.

Причиной для отказа принимать корабль стали опасения, что на борту есть зараженные коронавирусом СOVID-19, несмотря на то что анализы у людей еще никто не брал.

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Оператор судна Holland America Line заявил, что Westerdam не пребывает на карантине.

Напомним, на прошлой неделе также из-за подозрения на коронавирус в Гонконге отправили на карантин круизный лайнер World Dream, на борту которого находятся около 3,6 тыс. человек.

Тем временем в японской Иокогаме продолжает стоять лайнер Diamond Princess. На его борту находятся 25 граждан Украины (они члены экипажа), двое из которых заразились СOVID-19.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Коронавирус заразил украинцев: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

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