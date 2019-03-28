Крупное ДТП в Гватемале: спасатели назвали точное количество погибших

Тягач с прицепом сбил людей, вышедших на дорогу, чтобы посмотреть на последствия другого ДТП

Скрин с видео.

Крупное ДТП в Гватемале: спасатели назвали точное количество погибших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d08/74d/5c9d0874dc3ef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d08/74d/5c9d0874dc3ef.jpg 2019-03-28T19:47:08+02:00 Другие страны Тягач с прицепом сбил людей, вышедших на дорогу, чтобы посмотреть на последствия другого ДТП

Жертвами крупного ДТП в Гватемале стали 18, а не 30 человек, как сообщалось ранее. Такие данные обнародовала в четверг гватемальская газета "Пренса либре" со ссылкой на представителей спасательной службы.

По их информации, в числе погибших оказалась восьмилетняя девочка. Не менее 19 пострадавших продолжают получать необходимую медицинскую помощь в больницах. Трагедия произошла в ночь на четверг в муниципалитете Науала, где тягач с прицепом сбил людей, вышедших на дорогу, чтобы посмотреть на последствия другой автокатастрофы.

Водитель грузовика задержан в рамках начавшегося расследования. В связи с гибелью людей в центральноамериканской республике был объявлен траур.

Президент Гватемалы Джимми Моралес, в свою очередь, выразил свои соболезнования в связи с ДТП.

"Я с большим сожалением отмечаю трагедию в муниципалитете Науала, Солола, в результате которого в ДТП погибло более 30 человек. В настоящее время мы координируем действия по оказанию полной поддержки семьям погибших. Мои соболезнования", — написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, не так давно в северном индийском штате Раджастхан грузовик наехал на свадебную процессию. В результате ДТП погибли минимум 13 человек.

Власти объявили трехдневный траур.

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