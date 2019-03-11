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Крушение лайнера в Эфиопии: еще одна страна отказывается от флагмана Boeing

Сегодня, 12:00

Министр экономики Малайзии поручил пересмотреть договора о покупке лайнеров этой авиастроительной компании

Boeing 747-400
Boeing 747-400. Фото: Flickr
Крушение лайнера в Эфиопии: еще одна страна отказывается от флагмана Boeing //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/631/9d6/5c86319d6df19.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/631/9d6/5c86319d6df19.jpg Другие страны Министр экономики Малайзии поручил пересмотреть договора о покупке лайнеров этой авиастроительной компании

На фоне авиакатастрофы в Эфиопии, в результате которой погибли полторы сотни человек, государственный фонд Малайзии Khazanah Nasional должен пересмотреть договор о покупке у авиационного гиганта Boeing восьми лайнеров модели 737 MAX 8, считает глава местного министерства экономики Мохамед Азмин Али.

"Руководство фонда должно в срочном порядке заняться данным соглашением, что сейчас стало вопросом обеспечения безопасности авиакомпаний. Они должны пересмотреть все договоренности, какие были достигнуты ранее", — цитируют министра малазийские СМИ.

Али поручил руководству фонда подготовить доклад в самое ближайшее время.

Стоит отметить, что в сентябре 2017 года в ходе визита в Вашингтон экс-премьера Малайзии Наджиба Разака заключил соглашение о намерениях приобрести по восемь "Боингов" 787 и 737 MAX 8. Лайнеры должны были пополнить авиапарк национального авиаперевозчика Malaysia Airlines.

Напомним, что на борту самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевшего крушение в воскресенье утром при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби, находились граждане 33 государств.

Как мы уже писали, после трагедии в Китае власти ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 на внутренних национальных авиалиниях. 

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Тег Эфиопия, крушение, самолет, Boeing, авиакатастрофа, Malaysia Airlines , Boeing-737

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