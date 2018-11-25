Крушение яхты на озере Виктория: количество жертв возросло

Количество жертв в результате крушения яхты в принадлежащей Уганде части озера Виктория увеличилось до 29 человек. Судьба еще 60 человек остается неизвестной, сообщает The Guardian.

По словам представителя полиции Асумана Мугеньи, причиной крушения яхты мог стать ее перегруз.

Напомним, судно затонуло в принадлежащей Уганде части озера. На ее борту находились 120 человек, все они направлялись на остров Укервея на пляжную вечеринку. Отмечается, что среди пассажиров яхты был принц Уганды Дауди Васайя, а также популярные местные музыканты. Позже стало известно, что принц был спасен. Ранее сообщалось о 13 жертвах трагедии.

Кроме того, на озере Виктория произошло крушение парома MV Nyerere в Танзании между островами Укора и Буголора. Президент Танзании Джон Магуфури приказал сделать все возможное для того, чтобы найти и арестовать всех виновных в перегрузе парома, что и привело к его крушению. На судне, рассчитанном на перевозку 100 человек, в момент крушения находилось более 400.

Как сообщалось, 17 июня на озере Тоба на индонезийском острове Суматра затонул другой пассажирский паром.