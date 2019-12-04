В Ираке поймали заместителя аль-Багдади

Ибн Халдун был одним из наиболее разыскиваемых террористов после устранения аль-Багдади

Фото: Фото: twitter.com/mohamedalzober

В иракском городе Киркук поймали двоюродного брата и заместителя ликвидированного главаря террористической группировки "Исламское государство" Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри по прозвищу Ибн Халдун. Об этом сообщает телеканал "Ас-Сумария".

Ибн Халдун считался "военным эмиром" в провинции Салах-эд-Дин и занимался вопросами разведки.

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Как отмечает издание, он был одним из наиболее разыскиваемых террористов после устранения аль-Багдади. Экстримист скрывался на съемной квартире, где проживал по фальшивым документам под именем Шаалян Обейд.

Напомним, что 27 октября президент США Дональд Трамп официально заявил о ликвидации самого опасного террориста в мире. Он отметил, что у Америки нет сомнений в гибели Абу Бакра аль-Багдади, потому что удалось проверить его ДНК. Как сообщили СМИ, останки террориста сбросили в море.

Ранее сообщалось, что на местонахождение главаря ИГИЛ указал информатор, но кем он был неизвестно. Одни источники называют его арабом-суннитом, который хотел отомстить за гибель родственника, другие – бывшим соратником аль-Багдади, который стал перебежчиком, разочаровавшись в нем. Также сообщалось, что планы убежища архитеррориста были обнаружены курдской разведкой.

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