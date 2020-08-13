Лауреат Нобелевской премии Алексиевич обратилась к Лукашенко и протестующим

Белорусская власть объявила войну своему же народу, и никто не мог представить, что будут творить силовики

В Беларуси подошла к концу четвертая протестная ночь, а люди все не сдаются. Теперь и нобелевская лауреатка, писательница Светлана Алексиевич призвала действующего президента и победителя выборов Александра Лукашенко уйти, пока не поздно.

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Об этом она рассказала в интервью "Радио Свобода".

По ее мнению, белорусская власть объявила войну своему же народу, и никто даже представить не мог, что силовики так себя будут вести.

"Мы видели, как это происходило в других странах, но у нас стреляют в машину, где маленький ребенок и весь в крови, беременную женщину бьют, задержанных душат коленями – это то, против чего восстало чернокожее население Америки. Просто хватают людей на улице. Задержанные сидят в спортзалах без еды и воды. И самое главное – люди абсолютно мирные. Сегодня стала цепь женщин, которые просили – мы хотим знать правду о выборах и не убивать наших мужчин. Они несли цветы, молились у Вечного огня. А когда они начали расходиться, на них напал ОМОН. Я уже не говорю о том, что происходит ночью. Это просто военные действия", – сказала писательница.

Алексиевич уверена, что соперницу Лукашенко на выборах Светлану Тихановскую поддержали больше людей и после жестоких избиений активистов после выборов люди просто не могут верить действующему президенту. Также она отметила, что на протестах в Беларуси появились российские силовики.

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"Кто это будет и может любить? Белорусы постоянно подчеркивают, что мы мирные люди, мы никого не будем бить и убивать. Почти нечеловеческая, сатанинская ярость, с которой действует ОМОН – мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН. Мне кажется, что белорусские ребята не могли так бить своих мам и сестер. В маленьких городках, где все друг друга знают, ОМОН отказывается избивать людей. Свои люди не хотят бить своих людей. А здесь что-то нереальное происходит", – отметила нобелевская лауреатка.

Писательница выразила благодарность белорусам, которые вышли на протесты и сказала, что просто влюбилась в свой народ за последние недели. Она считает, что народу нужно быть более организованным и найдутся лидеры протестного движения. Также она обратилась к президенту Лукашенко.

"Хочу сказать то, что прекрасно сказала Светлана Калинкина – уйди красиво. Но уже не получится, уже кровь. Уйди, пока не стало слишком поздно, пока не бросил народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны. Уйди. Никто не хочет "майдана", никто не хочет крови. Только ты хочешь власти. Это твое желание требует крови", – резюмировала Алексиевич.

Отметим, накануне Лукашенко назвал протестующих людьми с криминальным прошлым и безработными и призвал белорусов, что пора бы устроится на работу. Ранее он также называл протестующих пьяными и обкуренными.

Тем временем Эксперт-международник, кандидат политических наук Елена Снигирь в комментарии сайту "Сегодня" рассказывала, почему Лукашенко устроил террор своему народу. Она отметила, что ему помогает в этом Кремль.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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