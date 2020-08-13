Лукашенко готовит срочное обращение к народу – СМИ

Об этом якобы заявила пресс-секретарь белорусского президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которому страны Евросоюза угрожают изоляцией, готовит срочное обращение к народу. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт.

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Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на "Коммерсант FM".

Другие российские СМИ утверждают, что новость появилась в анонимном телеграм-канале "Дилетант", который пишет о российской политике. Белорусские издания, ни официальные, ни оппозиционные, об обращении Лукашенко не сообщают.

Тем временем от имени властей уже выступила с обращением председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова, которая заявила, что "Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни".

Кочанова выступила с обращением

Также на телевидении выступил глава МВД Беларуси Юрий Караев, который, не переставая ругать протестующих и отбеливать силовиков, все же извинился за избиение "случайно попавших под руку" беларусов.

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