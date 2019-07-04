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Лукашенко назвал дружбу с США одним из приоритетов внешней политики Беларуси

4 июля, 21:51

Президент выступил за возвращение послов в дипломатические представительства обеих стран

Фото: president.gov.by
Фото: president.gov.by.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что взаимовыгодные отношения с США входят в число приоритетов внешней политики страны. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президенту США Дональду Трампу в День Независимости США.

"Поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с США является одним из приоритетов внешней политики Республики Беларусь", — говорится в поздравлении.

Лукашенко подчеркнул, что возвращение послов в дипломатические представительства обеих стран "соответствует национальным интересам" Беларуси и США.

Накануне Лукашенко заявил, что не доверит защиту Беларуси ни НАТО, ни России. Президент подчеркнул, что белорусы должны сами защищать себя.

Ранее мы писали, что Путин и Лукашенко дали старт интеграции Союзного государства России и Беларуси. Президенты двух стран приняли решение поручить правительствам разработать план действий.

Напомним, что в декабре белорусский президент Александр Лукашенко высказал мнение, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России.

Позже стало известно, что российский президент Владимир Путин хочет получить от своего белорусского коллеги отчет о том, что Минск сделал для развития создания Союзного государства России и Беларуси.

В то же время, ранее в этом месяце Лукашенко заявил, что, пока два государства не решат проблемы в двусторонних отношениях, ни о каком слиянии не может быть и речи.

Напомним, что в 2019 году Минск снял ограничение на число американских дипломатов. В МИД Беларуси допустили обмен послами с США в ближайший год или два.

С 2008 года американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла, на уровне временного поверенного. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10.

Статус дипмиссий был понижен после того, как в 2007—2008 годах США ввели санкции против Минска из-за политических репрессий.

Определенное потепление между Минском и Вашингтоном происходит на фоне резкой риторики президента Александра Лукашенко в адрес РФ.

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Тег США, Беларусь, Лукашенко, отношения, Минск

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