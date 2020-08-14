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Тихановская инициировала "трансфер власти" и призвала Лукашенко к диалогу

14 августа, 16:49

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Главная соперница действующего президента Беларуси продолжает вести оппозиционную деятельность из-за границы

Бывший кандидат на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская выразила готовность вступить в переговоры с режимом Александра Лукашенко, которого ЦИК страны сегодня объявил новым президентом.

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Об этом говорится в ее Telegram-канале "Пул Первой".

"Я заявляю, что мы готовы к диалогу с властями", – заявила оппозиционерка.

Кроме того, она инициировала создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти и пригласила вступать в него "представителей гражданского общества, уважаемых и известных белорусов, профессионалов своего дела".

Также Тихановская призвала всех людей и организации, которые ее поддерживают и готовы помочь в переговорном процессе, объединиться в координационный совет.

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"В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти — трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества", – говорится в ее заявлении.

Также женщина призвала международное сообщество и в частности европейские страны помочь в организации диалога с властями Беларуси. При этом она поставила ряд условий режиму Лукашенко:

  • освободить всех задержанных;
  • убрать с улиц городов ОМОН и войска;
  • возбудить уголовное дело против тех, кто отдавал преступные приказы избивать и стрелять в людей.

Напомним, это уже второе обращение Тихановской за сегодняшний день. Ранее она отказалась от своего предыдущего заявления о победе Александра Лукашенко на выборах и заявила, что за нее проголосовали от 60% до 90% населения.

Как мы уже сообщали, сама оппозиционерка вместе с детьми с 10 августа находится в Литве, где ей предоставили жилье и охрану. Сейчас она проходит 14-дневную обсервацию из-за всемирной пандемии коронавируса. Ее муж при этом все еще арестован в Беларуси.

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Больше о том, что в эти дни происходит в Беларуси, вы можете узнать в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Беларусь Александр Лукашенко Светлана Тихановская Выборы в Беларуси

Источник: Сегодня

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