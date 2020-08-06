Лукашенко рассказал, как предсказывал Януковичу события Майдана

На вопрос о том, приютил бы, в случае чего, Лукашенко Януковича, тот ответил утвердительно - "конечно"

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал, как поддерживал Виктора Януковича во время волнений в центре Киева зимой 2013-2014. Он вспомнил, как расписал для украинского президента дальнейшее развитие событий:

Реклама

"Я его поддерживал во время Майдана, потому что, я вам откровенно говорю, я не хотел, чтобы эта революция произошла. Я ему расписал, все что будет: вот так, вот так и вот так", – рассказал Лукашенко.

При этом на вопрос о том, знал ли он, что Янукович сбежит, Лукашенко ответил отрицательно.

"Он перелетел в Донбасс, и я считаю, что Донбасс начнется оттуда. Он хотел, мол, "вот я в Донбассе, тут сяду, а "майданутые" эти меня не тронут, и с Донбасса мы начнем наступление, снова сделаем Украину Украиной", – вспоминает президент Беларуси.

При этом Лукашенко отметил, что "всякое бывает в жизни, человек допустил слабину", и "нельзя быть злопамятным". Четвертого президента независимой Украины белорусский лидер помнит "наивно-открытым". Янукович запомнился ему "историями из мест заключения".

В тренде Черногория еще больше упростила въезд украинским туристам

Реклама

"Виктор был такой, это не очень хорошо для президента, наивно-открытый человек. Он говорил о том, что вообще нельзя повторять самому себе во сне. Мы собирались у него в Крыму – я, Путин, Назарбаев, и он начинает [рассказывать]: от мест заключения и заканчивая "амурными делами". Притом все открыто", – говорит Александр Лукашенко.

На вопрос о том, приютил бы Лукашенко Януковича, тот ответил утвердительным "конечно".

Напомним, в интервью Гордону Лукашенко дал характеристику Путину, указав, что тот "никому не доверяет".

Ранее Лукашенко заподозрил Украину в провокациях. Президент Беларуси допустил попытку провокаций и дестабилизации ситуации Украиной в его стране на фоне начавшихся шестых президентских выборов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама