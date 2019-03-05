Лукашенко: Стремление Украины в НАТО – вызов и питательная среда для конфронтации
Президент Беларуси отметил необходимость налаживать взаимоуважительные отношения с альянсом
Беларусь будет стремиться к взаимному уважительному отношению с НАТО, не рассматривая в качестве врагов соседние государства альянса. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во вторник, 5 марта, на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.
"Следует налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО, которые в конечном итоге укрепляли бы безопасность нашей страны. Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них смотреть, как на врагов", – отметил беларусский лидер.
Лукашенко напомнил, что членами НАТО являются три государства, граничащие с Беларусь: Польша, Литва и Латвия.
"А Украина страстно, яростно стремится туда", – констатировал президент. Он считает, что в этом есть "определенный вызов и питательная среда для конфронтации, особенно в условиях призывов и планов по усилению военного присутствия".
Между тем президент Беларуси считает необходимым "активнее преодолевать холод блокового противостояния продвижением идеи интеграции интеграций".
"Уникальное положение на стыке ЕАЭС и ЕС обязано приносить Беларуси пользу. В идеале западный и восточный векторы белорусской внешней политики должны уравновешивать друг друга", – подчеркнул Лукашенко.
При этом, по словам главы Беларуси, процесс нормализации диалога республики с Западом вызывает раздражение в Москве и наоборот, отмечает БелТА. "К балансу мы придем только тогда, когда рынок ЕС для нас превратится в реальную альтернативу российскому не на бумаге, а на деле, по конкретным результатам", – сказал Лукашенко.
Напомним, что Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства с Россией.
Ранее Ппезидент Беларуси Александр Лукашенко в шутку предложил свой вариант слияния Беларуси и России в союзное государство. Он предложил своего большого соседа включить в состав белорусского государства.
Кроме того, белорусский аналитик, эксперт "Украинского института будущего" Игорь Тышкевич рассказал сайту "Сегодня", что сам Лукашенко всеми силами пытается не допустить размещения в Беларуси российской военной базы, чтобы избежать повторения крымского сценария.
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