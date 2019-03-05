Лукашенко: Стремление Украины в НАТО – вызов и питательная среда для конфронтации

Президент Беларуси отметил необходимость налаживать взаимоуважительные отношения с альянсом

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Лукашенко: Стремление Украины в НАТО – вызов и питательная среда для конфронтации //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/94f/b08/5c794fb08308d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/94f/b08/5c794fb08308d.png 2019-03-05T11:28:28+02:00 Другие страны Президент Беларуси отметил необходимость налаживать взаимоуважительные отношения с альянсом

Беларусь будет стремиться к взаимному уважительному отношению с НАТО, не рассматривая в качестве врагов соседние государства альянса. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во вторник, 5 марта, на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.

"Следует налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО, которые в конечном итоге укрепляли бы безопасность нашей страны. Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них смотреть, как на врагов", – отметил беларусский лидер.

Лукашенко напомнил, что членами НАТО являются три государства, граничащие с Беларусь: Польша, Литва и Латвия.

"А Украина страстно, яростно стремится туда", – констатировал президент. Он считает, что в этом есть "определенный вызов и питательная среда для конфронтации, особенно в условиях призывов и планов по усилению военного присутствия".

Между тем президент Беларуси считает необходимым "активнее преодолевать холод блокового противостояния продвижением идеи интеграции интеграций".

"Уникальное положение на стыке ЕАЭС и ЕС обязано приносить Беларуси пользу. В идеале западный и восточный векторы белорусской внешней политики должны уравновешивать друг друга", – подчеркнул Лукашенко.

При этом, по словам главы Беларуси, процесс нормализации диалога республики с Западом вызывает раздражение в Москве и наоборот, отмечает БелТА. "К балансу мы придем только тогда, когда рынок ЕС для нас превратится в реальную альтернативу российскому не на бумаге, а на деле, по конкретным результатам", – сказал Лукашенко.

Напомним, что Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства с Россией.

Ранее Ппезидент Беларуси Александр Лукашенко в шутку предложил свой вариант слияния Беларуси и России в союзное государство. Он предложил своего большого соседа включить в состав белорусского государства.

Кроме того, белорусский аналитик, эксперт "Украинского института будущего" Игорь Тышкевич рассказал сайту "Сегодня", что сам Лукашенко всеми силами пытается не допустить размещения в Беларуси российской военной базы, чтобы избежать повторения крымского сценария.

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