Лукашенко выставил России счет на 10 млрд долларов

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который и раньше высказывал России претензии из-за неравных условий сотрудничества, заявил о том, что налоговый маневр Кремля на нефть стоил его стране 1,5 млрд белорусских рублей, или около 600 млн долларов.

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Об этом, как сообщает ТАСС, он заявил, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту 4 августа.

"От нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил 1,5 млрд рублей", – сказал он, отметив, что это не помешало властям выделить средства на поддержку пострадавших от пандемии коронавируса слоев населения.

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Кроме того, Лукашенко оценил примерно в 9,5 млрд долларов потери его страны от дорогих российских кредитов и высоких цен на энергоресурсы за последние 5 лет.

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"Итоги текущего периода показали, что высокая внешняя зависимость от одной-двух стран ставит нас в уязвимое положение. Из-за торговых войн, несправедливых цен, дорогих кредитов страна потеряла 9,5 млрд долларов экономического роста за пять лет", — сказал Лукашенко.

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По его словам, власти страны реализуют стратегию, "чтобы к 2025 году влияние таких факторов было минимальным".

Напомним, в этом году Беларусь решила пересмотреть источники поставок нефти, а в апреле даже впервые закупила нефть у Саудовской Аравии.

А в июне по железной дороге на нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке стали поставлять и американскую нефть.

На фоне обострившихся в последнее время отношений Минска и Москвы в Беларуси прошла серия протестов против так называемой интеграции с Россией:

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