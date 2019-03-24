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Люди в шоке, мебель "летает": видео с терпящего бедствие лайнера у берегов Норвегии

Сегодня, 09:28

На борту круизного судна на момент бедствия находились 1300 человек, однако ночью началась эвакуация

Пассажиры судна
Пассажиры судна. Фото: Twitter
Люди в шоке, мебель "летает": видео с терпящего бедствие лайнера у берегов Норвегии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/731/241/5c9731241d098.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/731/241/5c9731241d098.jpg Другие страны На борту круизного судна на момент бедствия находились 1300 человек, однако ночью началась эвакуация

У западных берегов Норвегии пассажирский лайнер Viking Sky терпит бедствие – спасатели проводят операцию по эвакуации людей. Однако некоторые пассажиры сняли на видео, что происходило внутри судна.

Писательница Алексус Шеппард выложила в Twitter видео, снятое не телефон можно увидеть, как сильно покачивает круизный лайнер, мебель "летает" по салону, а некоторые люди даже падали.

На кадрах также можно увидеть, что людей одели в спасательные жилеты и разместили в концертном зале. Стоит отметить, что, суд по видео, паники на корабле нет и все довольно организовано.

Как мы сообщали, в Норвегии терпит бедствие круизный лайнер, на борту более тысячи пассажиров. Как сообщали в полиции губернии Мере-ог-Ромсдал, корабль остановился из-за поломки двигателя. Лайнер подал сигнал бедствия после того, как потерял ход во время рейса Тромсе-Ставангер.

Также мы писали о катастрофе на Ближнем Востоке, которая произошла на днях. Крушение парома в Ираке обернулось гибелью минимум почти 100 человек. Катастрофа произошла во время празднования прихода весны.

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Тег Норвегия, бедствие, лайнер

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