Люди в шоке, мебель "летает": видео с терпящего бедствие лайнера у берегов Норвегии
На борту круизного судна на момент бедствия находились 1300 человек, однако ночью началась эвакуация
У западных берегов Норвегии пассажирский лайнер Viking Sky терпит бедствие – спасатели проводят операцию по эвакуации людей. Однако некоторые пассажиры сняли на видео, что происходило внутри судна.
Писательница Алексус Шеппард выложила в Twitter видео, снятое не телефон можно увидеть, как сильно покачивает круизный лайнер, мебель "летает" по салону, а некоторые люди даже падали.
TWITTER— Alexus Sheppard (@alexus309) March 23, 2019
TWITTER— Alexus Sheppard (@alexus309) March 23, 2019
TWITTER— Alexus Sheppard (@alexus309) March 23, 2019
На кадрах также можно увидеть, что людей одели в спасательные жилеты и разместили в концертном зале. Стоит отметить, что, суд по видео, паники на корабле нет и все довольно организовано.
Как мы сообщали, в Норвегии терпит бедствие круизный лайнер, на борту более тысячи пассажиров. Как сообщали в полиции губернии Мере-ог-Ромсдал, корабль остановился из-за поломки двигателя. Лайнер подал сигнал бедствия после того, как потерял ход во время рейса Тромсе-Ставангер.
Также мы писали о катастрофе на Ближнем Востоке, которая произошла на днях. Крушение парома в Ираке обернулось гибелью минимум почти 100 человек. Катастрофа произошла во время празднования прихода весны.
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