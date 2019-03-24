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Эвакуация людей с терпящего бедствие лайнера в Норвегии займет всю ночь

Сегодня, 03:25

По информации телерадиокомпании NRK, трое из эвакуированных пассажиров получили серьезные травмы и отправлены в больницу

Фото: AFP
Эвакуация людей с терпящего бедствие лайнера в Норвегии займет всю ночь //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/6e0/9ec/5c96e09ecc302.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/6e0/9ec/5c96e09ecc302.jpg Другие страны По информации телерадиокомпании NRK, трое из эвакуированных пассажиров получили серьезные травмы и отправлены в больницу

Эвакуация людей с терпящего бедствие норвежского парома Viking Sky в море в районе губернии Мёре-ог-Ромсдал займет всю ночь. Об этом сообщила в субботу газета "Верденс ганг" со ссылкой на спасателей.

Представитель Объединенного центра координации (ОЦК) поисково-спасательных операций Южной Норвегии Боргхильд Эльдёен указал, что пока эвакуированы 139 из 1,3 тыс. человек.

"Мы будем проводить эвакуацию в течение ночи", — сказал он. По его словам, большинство пассажиров лайнера — британцы и американцы. Экипаж состоит из представителей разных стран.

По информации телерадиокомпании NRK, трое из эвакуированных пассажиров получили серьезные травмы и отправлены в больницу, всего пострадавших восемь. При этом не сообщается, что именно стало причиной травм.

Ранее сообщалось, что в субботу у парома Viking Sky, следовавшего из Тромсё в Ставангер, во время шторма вышел из строя один из двигателей. Сейчас судно поставлено на якорь примерно в 5 км от побережья Норвегии.

Ранее несколько пассажиров круизного лайнера Escape компании Norwegian Cruise Line были госпитализированы после того, как корабль накренился из-за сильного ветра. 

Напомним, российское судно с пьяным капитаном чуть не снесло мост в Южной Корее. Содержание алкоголя в крови капитана почти втрое превышало допустимое значение.

Ранее мы писали, что парень прыгнул с 11 этажа корабля. Компания не оценила отважности парня и наказала его так строго, как только смогла.Также сообщалось, что в Балтийском море столкнулись два судна: много раненых. В результате 15 человек получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

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Тег Норвегия, бедствие, эвакуация, лайнер, паром, судно

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Источник:

ТАСС

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