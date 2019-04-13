Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,22
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Теракт в Пакистане: погиб ребенок, около десятка раненых

Сегодня, 11:02

Трое пострадавших находятся в критическом положении

Фото: AFP

В городе Чаман юго-западной провинции Белуджистан (Пакистан) прогремел взрыв. В результате теракта погиб один ребенок и восемь человек получили ранения. Об этом сообщает издание Xinhua.

"Чиновник рассказал, что взрывное устройство было закреплено на мотоцикле и приведено в действие дистанционно, добавив, что количество погибших может увеличиться, поскольку трое пострадавших находятся в критическом состоянии", – говорится в сообщении.

Взрыв произошел на оживленной рыночной площади на Молл-роуд в Чамане. Город расположен возле границы с Афганистаном. Местные СМИ сообщают, что среди раненых было как минимум пять сотрудников службы безопасности. На данный момент одна террористическая группировка еще не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, что 14 февраля в штате Джамму и Кашмир на автоколонну индийских военных произошло нападение , в результате которого погибли 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя радикально сепаратистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

После этого Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. После этого пакистанские ВВС ударили в ответ по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя . Ситуация в Джамму и Кашмире – единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан опроверг эти заявления.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Индия, Пакистан, теракт, взрыв

Вы сейчас просматриваете новость " Теракт в Пакистане: погиб ребенок, около десятка раненых". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

112.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взрыв на химзаводе в Китае: власти готовят массовое закрытие мелких предприятий

Сегодня, 07:47

Администрация Цзянсу планирует закрыть не менее 30 производственных площадок, где размещаются химические заводы

Украинец получил 7 лет и 8 месяцев тюрьмы за планирование теракта в Николаеве

Вчера, 20:59

Судебное разбирательство в отношении пяти других участников террористической группы продолжается

На Индию обрушилась песчаная буря: яркое видео попало в сеть

10 апреля, 15:48

Стихия прокатилась по крупнейшим городам штата Раджастан и дошла даже до столичного Дели

В сирийской Ракке из-за взрыва двух бомб погибли 13 человек

10 апреля, 02:21

Среди погибших есть гражданские дети и женщины

Топ-3 знака зодиака, которые забирают вашу энергию

Развод Собчак с Виторганом: названа причина

Горячая красотка, которая хотела быть моделью, а ведет передачу

Как стирать обувь в стиральной машине

9 фраз, которые мужчины боятся услышать от жен

Алена Омаргалиева показала соблазнительную фигуру

Экономика Украины установила рекорд за семь лет: названа причина

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах

Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой

Ученые нашли доказательства того, что Вселенная — это голограмма
Загрузка...

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

Сегодня, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

Сегодня, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

11 апреля, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

11 апреля, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

Зеленский прокомментировал перепалку с Порошенко на 1+1

София Ротару проходит химиотерапию, - СМИ

Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию