Теракт в Пакистане: погиб ребенок, около десятка раненых

Трое пострадавших находятся в критическом положении

Фото: AFP

В городе Чаман юго-западной провинции Белуджистан (Пакистан) прогремел взрыв. В результате теракта погиб один ребенок и восемь человек получили ранения. Об этом сообщает издание Xinhua.

"Чиновник рассказал, что взрывное устройство было закреплено на мотоцикле и приведено в действие дистанционно, добавив, что количество погибших может увеличиться, поскольку трое пострадавших находятся в критическом состоянии", – говорится в сообщении.

Взрыв произошел на оживленной рыночной площади на Молл-роуд в Чамане. Город расположен возле границы с Афганистаном. Местные СМИ сообщают, что среди раненых было как минимум пять сотрудников службы безопасности. На данный момент одна террористическая группировка еще не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, что 14 февраля в штате Джамму и Кашмир на автоколонну индийских военных произошло нападение , в результате которого погибли 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя радикально сепаратистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

После этого Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. После этого пакистанские ВВС ударили в ответ по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя . Ситуация в Джамму и Кашмире – единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан опроверг эти заявления.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Теракт в Пакистане: погиб ребенок, около десятка раненых". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: 112.ua Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.