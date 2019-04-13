Мадуро арестовал сотрудников Центробанка за связи с Гуайдо

Арестованные несколько раз участвовали в акциях протеста, организованных оппозицией

Фото: AFP

Двое сотрудников Центрального банка Венесуэлы были арестованы после встречи с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо. Об этом в пятницу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на свои источники.

По его данным, арест госслужащих произошел в пятницу. Отмечается, что Дени Албухар и Мануэль Альберто Гиссеппе, проработавшие в ЦБ более пяти лет, присутствовали в минувший понедельник на заседании Национальной ассамблеи (однопалатный парламент, находящийся под контролем оппозиции), во время которого Гуайдо обсуждал будущую амнистию для госслужащих. Источники агентства также сообщают, что арестованные несколько раз участвовали в акциях протеста, организованных оппозицией.

Неизвестно, какое обвинение было выдвинуто венесуэльцам. Власти пока не комментировали произошедшее.

Отметим, Хуан Гуайдо заявил, что венесуэльское правительство во главе с президентом Николасом Мадуро в скором времени сложит свои полномочия.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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