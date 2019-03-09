Мадуро и Гуайдо поспорили в Twitter из-за отключения электричества

В Венесуэле от отключения электроэнергии страдают почти все штаты

Фото: AFP

Мадуро и Гуайдо поспорили в Twitter из-за отключения электричества //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/2f9/d61/5c82f9d614e7a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/2f9/d61/5c82f9d614e7a.jpg 2019-03-09T01:26:45+02:00 Другие страны В Венесуэле от отключения электроэнергии страдают почти все штаты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер оппозиции, объявивший себя временным президентом, Хуан Гуайдо устроили перепалку в твиттере, чтобы обвинить друг друга в отключении электроэнергии, от которого уже около суток страдают почти все штаты страны.

"Я полностью поддерживаю сотрудников Национальной системы электроснабжения, которые напряженно работают над восстановлением подачи электричества. Я восхищаюсь народом Венесуэлы, который, не унывая, сопротивляется этой новой атаке врагов Родины. Мы победим", - написал Мадуро. Ранее он обвинил в случившемся США, активно поддерживающих Гуайдо, и назвал аварию "электрической войной, развязанной американским империализмом против нашего народа".

Власти Венесуэлы объяснили, что причиной происшествия стал акт саботажа на крупнейшей ГЭС страны в штабе Боливар.

В свою очередь, Гуайдо предположил, что во всем виноваты сами власти: "Саботаж заключается в коррупции, в невозможности повести выборы, в блокировке ввоза продуктов питания и лекарств в страну. Весь саботаж проводится узурпатором (Мадуро – ред.), и страдает от этого весь народ Венесуэлы".

Напомним, в четверг, 7 марта, Каракас и 20 штатов Венесуэлы из 23 остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм".

Вице-президент по вопросам связи и культуры, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире гостелевидения сообщил, что электроснабжение в Венесуэле полностью восстановят в ближайшие часы. По его словам, в штатах Монагас, Ансоатеги и Нуэва-Эспарта подача электричества уже возобновлена.

Как уже сообщалось, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поставил перед выбором армию Венесуэлы, пригрозив военным санкциями и изоляцией, если они не пропустят гуманитарную помощь. Кроме того, Вашингтон ввел санкции против соратников Николаса Мадуро.

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