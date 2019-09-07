Мадуро назвал условия для возобновления переговоров с оппозицией

Николас Мадуро. Фото: REUTERS/Fausto Torrealba

Правительство Венесуэлы не возобновит диалог с оппозицией, пока она не выразит свою позицию о принадлежности спорной территории у реки Эссекибо. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Ранее Генеральная прокуратура Венесуэлы возбудила уголовное дело в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо, обвинив его в намерении отказаться от территории у Эссекибо в пользу Гайаны.

"Я дал указание министру связи и информации Хорхе Родригесу попросить лидеров оппозиции как можно скорее выступить с однозначным заявлением относительно Эссекибо. Или они скорректируют свою позицию или они нас больше не увидят", — сообщил он в Twitter.

По словам Мадуро, власти также сообщили о своем условии возобновления диалога в Норвегии, которая выступает посредником в переговорах между правительством и оппозицией Венесуэлы.

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Ранее в пятницу Гуайдо обвинил правительство в том, что при помощи возбуждения дела в его отношении оно пытается отвлечь внимание общества. Он также сказал, что считает территорию у реки Эссекибо венесуэльской.

Территориальный спор между Гайаной и Венесуэлой длится уже несколько десятков лет. Каракас претендует на две трети территории Гайаны, находящиеся к западу от реки Эссекибо, которые богаты природными ресурсами, в частности золотом и алмазами. Кроме того, в этом регионе было обнаружено месторождение нефти. В минувший четверг исполнительный вице-президент южноамериканской страны Дельси Родригес заявила, что Гуайдо и люди из его окружения вели переговоры о передачи спорной пограничной территории Гайане.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек.

Напомним, что в мае в Осло прошли два раунда непрямых переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве Норвегии. Новый этап общения 8 июля начался на Барбадосе. В начале августа власти Венесуэлы объявили об отказе участвовать в очередном раунде переговоров. Это решение они объяснили "опасной и грубой агрессией" со стороны властей США, имея в виду очередные санкции Вашингтона.

Как мы писали ранее, переговоры представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиции, возглавляемой Хуаном Гуайдо, будут возобновлены.

Напомним, в январе 2019 года на фоне массовых протестов против Мадуро председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек.

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