Мадуро обвинил лауреата Нобелевской премии мира в организации покушения

Сегодня, 10:45

Сам Борхес ранее называл покушение "фарсом"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото из открытых источников
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото из открытых источников

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что это бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос отдал приказ подготовить покушение на его жизнь. Об этом сообщает телеканал VTV.

Мадуро утверждает, что получателем приказа был лидер венесуэльской оппозиции Хулио Борхес. Он также был одним из тех, что запустил "механизмы для исполнения убийства", добавил Мадуро.

Сам Борхес, находится в Колумбии, он ранее назвал покушение на Мадуро "фарсом". По его утверждению, инцидент был постановочным и должен был стать поводом для преследования и притеснения противников президента.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле по делу о покушении на Мадуро задержали 10 человек.

Напомним, в прошлую субботу, 4 августа, в столице Венесуэлы Карасе произошло покушение на президента Николаса Мадуро на параде в честь 81-й годовщины создания боливарианской гвардии. Мадуро не пострадал, а ответственность за покушение взяла на себя венесуэльская вооруженная группировка "Национальное движение "Фланелевые солдаты". Сам президент Венесуэлы обвинил колумбийского главу государства Хуана Мануэля Сантоса в причастности к покушению.

В свою очередь Колумбия отвергла обвинения Венесуэлы в адрес своего президентаназвав их безосновательными и абсурдными.

Стоит отметить, что СМИ опровергли информацию о покушении на МадуроПо словам пожарных, произошел взрыв газового баллона в расположенном поблизости доме.
Венесуэла, Колумбия, покушение, Мадуро

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