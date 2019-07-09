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Мадуро оценил последствия встречи венесуэльских властей с оппозицией на Барбадосе

9 июля, 04:30

По его словам, прошедшая в понедельник встреча продолжалась пять часов

Фото: AFP

Новый этап диалога между оппозицией и властями Венесуэлы, который проходит на Барбадосе, может завершиться достижением соглашений. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Я получил доклад от главы нашей делегации о начавшемся процессе переговоров на Барбадосе. И этот доклад внушает надежду", — сказал он.

"У нас есть повестка из шести пунктов, — добавил Мадуро. — И я уверен, что если мы будем работать по этой повестке, мы достигнем частичных соглашений во благо Венесуэлы". По его словам, прошедшая в понедельник встреча продолжалась пять часов.

Ранее Associated Press со ссылкой на три источника сообщило о возможном возобновлении переговоров между венесуэльскими властями и оппозицией. Агентство назвало возможным местом для встречи островное государство Барбадос. Однако 2 июля Гуайдо заявил, что его сторонники не намерены вновь принимать участие в переговорах с представителями администрации Николаса Мадуро.

В мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту. 

Напомним, в январе-2019, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро. 

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек:


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Тег Барбадос, Венесуэла, переговоры, президент, оппозиция, Мадуро

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Источник:

ТАСС

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