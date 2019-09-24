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Мадуро решил встретиться с Путиным

24 сентября, 02:24

Мадуро пояснил, что отправится в РФ ближайшей ночью по венесуэльскому времени

/ Фото: AFP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что через он намерен отправиться с визитом в Россию.

Мадуро пояснил, что отправится в РФ ближайшей ночью по венесуэльскому времени.

"Это будет официальный визит в Россию. Я встречусь с нашим другом и товарищем – президентом Владимиром Путиным и его командой", – добавил президент Венесуэлы.

Также он рассчитывает провести переговоры с руководителями российских компаний.

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Напомним, что ранее Мадуро объявил о проведении военных учений на границе с Колумбией с 10 по 28 сентября. Он также распорядился объявить "оранжевый уровень угрозы" в приграничном регионе "из-за опасности агрессии со стороны Колумбии в отношении Венесуэлы".

На прошлой неделе власти Колумбии обвинили правительство Венесуэлы в предоставлении убежища и помощи бывшим повстанцам леворадикальной группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии", объявившим о возвращении к вооруженной борьбе. Каракас в свою очередь обвинил Боготу в укрывательстве террористов, которые готовили взрывы в Венесуэле.

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Напомним, в мае в Осло прошли два раунда непрямых переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве Норвегии. Новый этап общения 8 июля начался на Барбадосе. В начале августа власти Венесуэлы объявили об отказе участвовать в очередном раунде переговоров. Это решение они объяснили "опасной и грубой агрессией" со стороны властей США, имея в виду очередные санкции Вашингтона.

Как мы писали ранее, переговоры представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиции, возглавляемой Хуаном Гуайдо, будут возобновлены.

Отметим, в январе 2019 года на фоне массовых протестов против Мадуро председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек.

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Россия Венесуэла Путин встреча Мадуро

Источник: Интерфакс

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