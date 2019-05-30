Мадуро заявил о тайных переговорах с венесуэльской оппозицией

Стороны тайно вели переговоры несколько месяцев и сейчас сели за стол переговоров в Норвегии

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Правительство Венесуэлы минимум два месяца тайно вело переговоры с оппозицией для урегулирования кризиса в стране. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро.

"Мы тайно вели переговоры уже два или три месяца и сейчас мы сели за стол переговоров в Норвегии. Я хочу добиться соглашения о мире ради Венесуэлы", — приводит его слова пресс-служба администрации главы государства.

28 мая стало известно, что представители правительства Мадуро и венесуэльской оппозиции проводят новый раунд переговоров в Осло.

Первый раунд состоялся 16 мая, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал его продуктивным.

Наблюдатели обращают внимание, что на этот раз стороны будут вести переговоры "лицом к лицу", тогда как в первом раунде они общались через норвежских посредников.

Напомним, что в мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. ЦИК страны признала победителем Николаса Мадуро, который набрал около 70% голосов. При этом оппозиция объявила бойкот этому голосованию.

В январе, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

Напомним, что венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.

Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Ранее мы писали о сговоре, в который вступили с США лояльные Мадуро военные с целью его свержения – президента были готовы арестовать, если тот откажется бежать на Кубу. Однако в последний момент план сорвался.

Кроме того, ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.

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