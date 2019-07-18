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В Японии на студии аниме произошел пожар: десятки пострадавших

18 июля, 06:27

По предварительной информации, возгорание произошло в результате поджога

Фото: pexels.com

По меньшей мере 38 человек в результате пожара, который возник на студии по производству аниме в западном японском городе Киото. Об этом в четверг сообщил телеканал NHK.

При этом 10 из них находятся в тяжелом состоянии. 

По предварительной информации, возгорание произошло в результате поджога. На месте происшествия полиция задержала мужчину с канистрой, в которой был бензин или керосин. В настоящее время его допрашивают.

Судя по кадрам телеканала, трехэтажное здание, где находится офис компании Kyoto Animation, сильно обгорело. Тушение огня все еще продолжается.

Напомним, ранее в Буче произошел масштабный пожар на складе секонд-хенда. Последний раз такой сильный пожар в этом городе бушевал в 2015 году, когда в Буче горела емкость с уайт-спиритом. Тогда сгорело три стареньких авто, которые стояли под стенкой у гаража.

Кроме того, 3 июля, произошел пожар на территории новостройки в центре Киева.


Напомним, ранее в этом году в центре Москвы произошел пожар в доме, в котором находятся квартиры актрисы Ингерборге Дапкунайте, художника Никаса Сафронова и оперной певицы Любови Казарновской. В результате трагедии погибли восемь человек.

Также сообщалось о пожаре в торговом центре "Афимолл" в Москва-Сити. Следователи сошлись на мнении, что причиной ЧП стало возгорание строительного мусора на крыше здания.

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Тег Япония, пожар, поджог, пострадавшие, аниме

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Источник:

ТАСС

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