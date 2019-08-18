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Масштабный теракт на свадьбе в Кабуле: известны детали

Сегодня, 15:14

В результате взрыва погибли 63 человека, 182 пострадали

/ Фото: AFP

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за совершенный на свадьбе в Кабуле теракт, жертвами которого стали свыше 60 человек. Об этом в воскресенье сообщает Reuters.

В результате мощного взрыва на свадьбе вечером 17 августа погибли 63 человека, 182 пострадали. В пресс-службе МВД Афганистана заявили, что взрыв был произведен террористом-смертником.

Президент Афганистана Ашраф Гани осудил произошедшее и сообщил о созыве экстренного заседания по вопросам безопасности для анализа ситуации и исправления в будущем недостатков в деле обеспечения защиты населения.

Напомним, ранее один сотрудник полиции погиб, еще двое получили ранения в результате взрыва , прогремевшего в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Взрывное устройство было приведено в действие в одном из районов города Джелалабад.

Кроме того, по крайней мере 34 человека погибли и 68 пострадали в результате взрыва в понедельник в столице Афганистана Кабуле. Теракт произошел в дипломатическом квартале столицы. Кроме того, поблизости от места взрыва расположено одно из зданий Министерства национальной обороны Афганистана.

Напомним, в апреле талибы атаковали американских военных в Афганистане.

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