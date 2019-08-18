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Взрыв на свадьбе в Кабуле: погибли 63 человека, более 180 пострадали

Сегодня, 07:35

Пострадали более 180 людей

Иллюстрационное фото. Фото: Pajhwok Afghan News / Twitter

Иллюстрационное фото. Фото: Pajhwok Afghan News / Twitter

В результате взрыва на свадьбе в Кабуле (Афганиста) погибли 63 человек, ранены 182, сообщает Reuters, ссылаясь на данные МВД Афганистана.

Отмечается, что движение "Талибан" заявило, что к данному инциденту непричастно. 

Напомним, что взрыв прогремел в субботу во время свадебной церемонии, в здании в момент взрыва находились десятки людей.

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Ранее сообщалось, что в начале августа у аэропорта в Кабуле произошел взрыв и перестрелка

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Кроме того, трое военнослужащих хорватской армии – сотрудников миссии НАТО в Афганистане – получили ранения при подрыве автомобиля альянса в Кабуле. Агентство Пажвок со ссылкой на заявление местной полиции уточнило, что автомобиль, принадлежащий силам НАТО, подорвался на самодельном взрывном устройстве в столице Афганистана.

В апреле талибы атаковали американских военных в Афганистане.

Мы также писали, что Министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в течение трех-пяти лет. Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, который составляет 14 тысяч военнослужащих.

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взрыв свадьба кабул

Источник: ТАСС

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