Масштабный теракт в Сомали: появились новые подробности, фото и видео

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Стали известны новые подробности о масштабном теракте в столице Сомали, Могадишо, в результате которого погибли более 90 человек. Как выяснилось, грузовик, начиненный взрывчаткой, подорвал террорист-смертник.

"Смертник направил грузовик на полицейский контрольно-пропускной пункт", – заявил офицер полиции Ахмед Башир.

Член федерального парламента Сомали ранее сообщил, что число погибших составляет более 90 человек, среди них 17 полицейских и 73 гражданских, а также четверо граждан Турции.

Подрыв грузовика произошел на юго-западном КПП, который является одним из крупнейших в Могадишо. Террорист направил транспортное средство на офис, где происходит сбор дорожной платы и оформление документов, где в это время суток собирается много людей.

Как отметил мэр Могадишо Омар Филиш, среди жертв теракта много студентов местного университета Бенадир – они находились в автобусе, который оказался в эпицентре взрыва.

Вблизи КПП также располагалась группа турецких инженеров, которые ведут в Могадишо строительные работы.

Премьер-министр Сомали Хасан Али Хайре объявил, что отменяет свою поездку в рамках избирательной кампании в штат Галмудуг и остается в столице страны для оперативного управления ситуацией.

Пока что ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв, однако, по данным британских журналистов, их данные указывают на причастность к теракту группировки "Аш-Шабаб".

Напомним, недавно в городе Газни, который находится на востоке Афганистана, произошел мощный взрыв, в результате которого по меньшей мере 12 человек погибли, еще 43 были ранены.

Кроме того, в Кении недалеко от границы с Сомали полицейский автомобиль подорвался на самодельном взрывном устройстве. Погибли как минимум 12 полицейских из 13, находившихся в машине.

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