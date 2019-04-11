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Мексиканский вулкан выбросил километровый столб пепла

Сегодня, 01:22

В ближайшие часы ожидается выпадение пепла в нескольких районах штатов Пуэбла и Морелос

Фото: AFP
Мексиканский вулкан выбросил километровый столб пепла //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e6c/123/5cae6c1233ae8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e6c/123/5cae6c1233ae8.jpg Другие страны В ближайшие часы ожидается выпадение пепла в нескольких районах штатов Пуэбла и Морелос

Активность вулкана Попокатепетль, расположенного близ столицы Мексики, вновь начала расти после нескольких дней относительного затишья. В среду он выбросил столб пепла высотой около 1 км, сообщил Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий.

По предварительным данным, в ближайшие часы ожидается выпадение пепла в нескольких районах штатов Пуэбла и Морелос. Уровень угрозы в районе вулкана, который был повышен в конце марта текущего года, не изменился. Власти продолжают круглосуточно отслеживать активность Попокатепетля.

Согласно оценкам экспертов, мощное извержение вулкана, которое поставило бы под угрозу жизни людей, проживающих рядом с ним, в настоящее время представляется крайне маловероятным.

Попокатепетль, расположенный в 70 км от Мехико, достигает высоты 5,42 км и входит в число самых крупных и активных вулканов на территории латиноамериканской страны.

Напомним вулкан Попокатепетль, по праву занимающий второе место среди главных мексиканских вершин и являющийся одним из крупнейших в мире, проснулся в начале марта.


Ранее на итальянском острове Сицилия проснулся вулкан Этна. Из-за облака пепла международный аэропорт Фонтанаросса отменил часть авиарейсов.

Мы также писали об извержении вулкана в Японии – столб дыма и пепла выбросило в воздух на высоту 6 километров. Редкое природное явление произошло 17 января на крошечном острове Кутиноерабу.

Кроме того, сообщалось, что активизация вулкана Кракатау в Индонезии привело к катастрофе колоссальных масштабов: извержение спровоцировало мощное цунами, которое обрушилось на индонезийские провинции Бантен и Лампунг. Жертвами стихии стали более четырех сотен человек, более 1,5 тыс. пострадали и еще более 40 тыс. человек были эвакуированы.

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Тег Мексика, вулкан, активность, пепел, Попокатепетль

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Источник:

ТАСС

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