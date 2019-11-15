Мэр Тбилиси отреагировал на протесты демонстрацией среднего пальца

Позже Каладзе объяснил, что средний палец не предназначался участникам акции

Видео: YouTube

Неожиданно мэр Тбилиси, экс-футболист "Динамо" Кахи Каладзе отреагировал на начало протестов.

Он проехал на автомобиле мимо пикета у парламента и показал средний палец. Позже мэр объяснил, что средний палец не предназначался участникам акции.

"На самом деле это не предназначалось участникам акции. Какое вам дело до того, какие у меня отношения с моим другом?"- спросил Каладзе.

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Напомним, что грузинскую столицу охватила вторая за последние пять месяцев волна масштабных митингов. Место проведения то же — проспект Руставели у здания парламента.

Причиной протеста стал провал голосования в парламенте Грузии по внесению конституционных поправок о выборах.

Толчком для митингов послужил тот факт, что правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" провалила внесение изменений в конституцию, предусматривавших проведение парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере. Эту идею предложил глава правящей партии Бидзина Иванишвили еще в июне.

Ранее в Грузии вспыхнули беспорядки из-за фильма о любви двух мужчин.

Напомним, что ранее минимум десять человек погибли в ходе протестов и беспорядков, сотрясающих Боливию с 20 октября. В восьми случаях смерть наступила от огнестрельных ранений.

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