Месть США за покупку Турцией российских С-400: в НАТО прокомментировали

Столтенберг подчеркнул, что вклад Турции в НАТО гораздо глубже и гораздо шире, чем F-35

Фото: AFP

Российские системы С-400 не могут стать частью общей противоракетной обороны НАТО, но в Турции есть самолеты и радары, которые останутся частью системы. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, сообщает агентство Anadolu.

Йенс Столтенберг высказал обеспокоенность из-за исключения Турции из программы истребителей F-35

"Я обеспокоен последствиями этого решения, потому что это означает, что Турция не будет частью программы F-35. Это не хорошо; это плохо для всех нас", - сказал он.

При этом Столтенберг подчеркнул, что вклад Турции в НАТО гораздо глубже и гораздо шире, чем F-35. Международная коалиция в Сирии смогла победить "Исламское государство" благодаря вкладу Турции.

"Мы использовали базы, инфраструктуру, и Турция сыграла ключевую роль в этой борьбе", - сказал он.

Генсек также заявил, что ни один член НАТО не поднимал вопрос об исключении Турции из программы F-35, "потому что все мы видим, что зависим друг от друга".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что из-за покупки российских зенитных ракетных систем С-400 Турция не сможет купить у США самолеты-истребители последнего поколения F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Ранее Вашингтон подписал договор о продаже Анкаре 100 самолетов F-35. Стоимость сделки оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Таким образом, Трамп фактически признал, что разрывать это соглашение Белый дом не намерен.

Напомним, ранее на этой неделе президент Турции Реджеп Эрдоган впервые прокомментировал поставки российских ЗРС, назвав сделку с РФ о С-400 важнейшим соглашением в современной истории страны.

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