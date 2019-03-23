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Межамериканский банк развития отменил заседание в КНР после заявлений США из-за Венесуэлы

Сегодня, 04:27

Межамериканский банк развития создан в 1959 году, чтобы финансово поддержать экономики стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Фото: Pixabay
Межамериканский банк развития отменил заседание в КНР после заявлений США из-за Венесуэлы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/598/eba/5c9598eba6f68.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/598/eba/5c9598eba6f68.jpg Другие страны Межамериканский банк развития создан в 1959 году, чтобы финансово поддержать экономики стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Совет директоров Межамериканского банка развития принял решение перенести место проведения ежегодного заседания, которое должно было состояться 28–31 марта в Китае, на фоне заявлений США о срыве встречи. Об этом говорится в опубликованном заявлении банка.

"Совет директоров МБР сегодня постановил, что ежегодное заседание совета управляющих банка не будет проведено в Чэнду (Китай) с 28 по 31 марта", — говорится в заявлении. В организации уточнили, что администрация МБР представит рекомендации о месте и дате проведения встречи в течение 30 дней.

Ранее Соединенные Штаты угрожали сорвать заседание руководящих органов МБР, если туда не будет допущен Рикардо Хаусманн, которого лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо назначил представителем Боливарианской Республики при организации. По информации Рейтер, Китай предложил не приглашать в этом году на заседание руководящих органов МБР никаких представителей Венесуэлы, ни со стороны правительства президента Николаса Мадуро, ни со стороны оппозиции, чтобы деполитизировать эту встречу.

15 марта МБР признал Рикардо Хаусманна представителем Боливарианской Республики при организации, став первой международной финансовой организацией, признавшей представителя венесуэльской оппозиции.

Межамериканский банк развития создан в 1959 году, чтобы финансово поддержать экономики стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

В пятницу Минфин США после ареста по обвинению в причастности к деятельности террористической ячейки и подготовке покушений на политиков и военнослужащих секретаря лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Роберто Марреро ввел санкции в отношении BANDES, находящегося в Уругвае банка Banco Bandes Uruguay, венесуэльских банков Banco Bicentenario del Pueblo и Banco de Venezuela и расположенного в Боливии банка Banco Prodem S.A. Теперь эти кредитные организации лишены доступа к американской финансовой системе. Гражданам США запрещено заключать с ними какие-либо сделки или вступать в иные деловые отношения. Любая их собственность или активы на территории Соединенных Штатов, при наличии таковых, будут заморожены.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле"

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Тег банк, Венесуэла, США, оппозиция, Гуайдо

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Источник:

ТАСС

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