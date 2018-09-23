МИД Китая вызвал "на ковер" посла США за санкции из-за сотрудничества с РФ

Сегодня, 01:47

Внешнеполитическое ведомство решило высказать недовольство диппредставителю Штатов санкциями за покупку российских истребителей и ракетных систем

Фото: AFP
Фото: AFP

Заместитель министра иностранных дел КНР Чжэн Цзэгуан 22 сентября вызвал посла США в Пекине Терри Бренстеда, чтобы выразить протест по поводу решения Вашингтона о санкциях против департамента китайского Министерства обороны и руководителя ведомства. Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном МИД Китая.

Как сообщалось, администрация Трампа ввела санкции против Китая за покупку российских истребителей и ракетных систем в нарушение санкций против РФ за вмешательство в выборы в США.

Государственный департамент США заявил, что незамедлительно наложит санкции на подразделение по разработке оборудования минобороны Китая и его руководителя Ли Шанфу за участие в "значительных сделках" с "Рособоронэкспортом".

Санкции связаны с приобретением Китаем 10 боевых самолетов СУ-35 в 2017 году и ракет для наземных ракетных комплексов С-400  в 2018 году, говорится в сообщении Госдепартамента.

После объявления Вашингтоном дополнительных пошлин на китайские товары  Пекин отказался от проведения новых консультаций с США по спорным вопросам в сфере торговли.
Россия, Китай, США, посол, сотрудничество, санкции
Источник:

"Сегодня"

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