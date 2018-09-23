МИД Китая вызвал "на ковер" посла США за санкции из-за сотрудничества с РФ

Заместитель министра иностранных дел КНР Чжэн Цзэгуан 22 сентября вызвал посла США в Пекине Терри Бренстеда, чтобы выразить протест по поводу решения Вашингтона о санкциях против департамента китайского Министерства обороны и руководителя ведомства. Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном МИД Китая.

Как сообщалось, администрация Трампа ввела санкции против Китая за покупку российских истребителей и ракетных систем в нарушение санкций против РФ за вмешательство в выборы в США.

Государственный департамент США заявил, что незамедлительно наложит санкции на подразделение по разработке оборудования минобороны Китая и его руководителя Ли Шанфу за участие в "значительных сделках" с "Рособоронэкспортом".

Санкции связаны с приобретением Китаем 10 боевых самолетов СУ-35 в 2017 году и ракет для наземных ракетных комплексов С-400 в 2018 году, говорится в сообщении Госдепартамента.

После объявления Вашингтоном дополнительных пошлин на китайские товары Пекин отказался от проведения новых консультаций с США по спорным вопросам в сфере торговли.



