Минимум 13 человек получили ранения в Индии из-за аварии на железной дороге

Все поезда дальнего следования, направляющиеся с востока в сторону Нью-Дели и на восток от индийской столицы, задержаны

Фото: NDTV

Минимум 13 человек получили ранения и травмы при сходе с рельсов 12 вагонов поезда "Хаора — Нью-Дели". Как сообщает телеканал Эн-ди-ти-ви, инцидент произошел после полуночи в 15 км от города Канпура.

Все поезда дальнего следования, направляющиеся с востока в сторону Нью-Дели и на восток от индийской столицы, задержаны. На месте схода вагонов продолжаются спасательные работы. Причины аварии пока не сообщаются.

Напомним, что пассажирский поезд с 198 пассажирами сошел с рельсов в Южной Корее. В результате крушения пострадали 14 человек.

Кроме того, мы писали и о железнодорожной аварии в Казахстане, где также сошел с рельсов поезд.

Также сообщалось об аналогичном инциденте в испанской Каталонии, в результате которого пострадали 44 человека, а один человек погиб.

Ранее в Восточной Чехии также столкнулись два поезда, в результате чего шесть человек получили ранения.

Также сообщалось о лобовом столкновении двух пассажирских поездов в ЮАР, из-за которого пострадали около сотни человек.

Кроме того, мы писали о страшной железнодорожной аварии в Турции, жертвами которой стали не менее девяти человек.

Напомним, в прошлом году на западе Польши сошел с рельсов поезд, в результате чего полностью или частично перевернулись 30 вагонов с углем.

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