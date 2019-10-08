Мир катится в пропасть: Лукашенко оценил вероятность ядерной войны России и НАТО

Александр Лукашенко. Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin

Из-за разрушения архитектуры контроля за вооружениями локальный конфликт между НАТО и Россией может за несколько минут перерасти в ядерную войну.

Так считает президент Беларуси Александр Лукашенко, о чем он заявил 8 октября на проходящей в Минске международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".

"Нас не может не волновать тот факт, что градус недоверия и конфронтации между Востоком и Западом достиг предела", – заявил он.

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Лукашенко отметил правдоподобие самых жутких сценариев, которые озвучивают политологи и прочие эксперты в области безопасности и разоружения.

"Всего за несколько минут Россия и НАТО, например, могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны", – добавил белорусский лидер.

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Вдобавок к этому, по словам Лукашенко, из-за выхода из США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности процесс разрушения архитектуры контроля над вооружениями фактически вышел на финишную прямую.

Он напомнил, что в 2021 году истекает срок другого документа между Москвой и Вашингтоном – Договора по стратегическим наступательным вооружениям, без продления которого "мир окажется в ситуации, когда отношения в сфере ядерных вооружений вообще не будут ничем регулироваться".

"Человечество семимильными шагами движется к черте, за которой действительно – пропасть", – резюмирует Александр Лукашенко.

Напомним, ранее в этом году в Госдепартаменте США сообщили, что Соединенные Штаты и Россия намерены провести новые встречи, на которых будут обсуждаться вопросы контроля над вооружениями.

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