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Совет Федерации одобрил закон Путина о приостановке ракетного договора

26 июня, 14:13

Сенаторы проголосовали за одобрение данного закона единогласно

Фото: Getty Images

Совет Федерации на заседании в среду, 26 июня, одобрил закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), проект которого был внесен президентом РФ Владимиром Путиным.

Как отмечается, сенаторы проголосовали за одобрение данного закона единогласно.

Решение о возобновлении Россией действия договора будет приниматься главой государства, следует из документа. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

Как известно, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. "Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – заявили в США. 

Американский президент Дональд Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора"На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом", – сказал он.

Ч

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Тег Россия, ракеты, ДРСМД

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ТАСС

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