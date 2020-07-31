Митинг в поддержку соперницы Лукашенко стал самым массовым за 10 лет: фото и видео

На площадь Бангалор поддержать Тихановскую пришли более 60 тысяч человек

Митинг-концерт в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, который прошел вечером 30 июля в Минске, стал самым массовым в за последние 10 лет. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Акция была согласована с властями. Место проведения – парк Дружбы народов, площадь Бангалор. Место для проведения агитационных пикетов еще с утра 30 июля обнесли металлическими ограждениями. На входе были установлены рамки досмотра.

По данным правозащитного центра "Весна", через пункты пропуска на митинг прошло более 63 тысяч человек. Многие держали в руках красно-белые флаги и белые воздушные шары.

Митинг в Минске

Светлана Тихановская баллотируется на выборы вместо своего мужа – оппозиционного блогера Сергея Тихановского. Он находится в СИЗО. СМИ называют ее главной соперницей действующего президента Александра Лукашенко.

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Во время своего выступления Тихановская заявила, что люди, поддерживающие альтернативного кандидата, не являются преступниками. По словам кандидата, белорусы хотят мирной смены правительства.

"Не идите против своей совести, не идите против своего народа", – обратилась Тихановская к властям.

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Кандидат пообещала в случае своего избрания провести референдум о возвращении к Конституции 1994 года. Она предусматривала ограниченный срок президентского правления. Тихановская напомнила, что в течение полугода после избрания проведет президентские выборы, а также освободит всех политических и экономических заключённых.

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Митинг в Минске. Источник twitter.com/Belsat_TV

В конце митинга собравшиеся зажгли фонарики на своих телефонах и спели песню "Стены" на слова Луиса Льяха.

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Митинг проходил с 18:00 до 22:00. Происшествий и задержаний зафиксировано не было.

Митинг в Минске. Источник twitter.com/Belsat_TV

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. К ним допустили пятерых кандидатов. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, будет избираться на шестой срок подряд. Предвыборная кампания отмечена беспрецедентными уличными выступлениями противников Лукашенко. С начала протестов задержаны и арестованы свыше 700 человек.

Один из основных конкурентов действующего президента, незарегистрированный кандидат Виктор Бабарико арестован. Его обвиняют в экономических преступлениях. Лукашенко признал, что преследование экс-банкира начали по его инициативе.

Другой незарегистрированный кандидат, Валерий Цепкало вместе с детьми покинул Белоруссию. По его словам, в республике готовится его арест.

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Штабы Цепкало и Бабарико объединились для проведения избирательной кампании Светланы Тихановской.

Напомним, на днях кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская лишь со второй попытки смогла ответить на вопрос, чей Крым.

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