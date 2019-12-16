Мощное землетрясение на Филиппинах: число жертв возросло

Мощное землетрясение на юге Филиппин унесло жизни четырех человек. Об этом сообщает Синьхуа.

Больше всего от стихии пострадала провинция Южный Давао. В правительстве региона рассказали, что еще десятки человек получили ранения. В связи со стихийным бедствием местные власти объявили об отмене занятий в школах 16 декабря.

На данный момент местные профильные ведомства ведут всесторонние поисково-спасательные работы.

Ранее мы сообщали, что жертвой этого землетрясения стала малолетняя девочка. Ребенок погиб при обрушении здания на острове Минданао. А в одном из городов землетрясение разрушило трехэтажное здание, где располагался продовольственный магазин. Сколько именно людей оказалось под обломками сооружения, неизвестно.

Напомним, ранее у побережья Индонезии сейсмологи зафиксировали два мощных землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья индонезийской провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея. Второе землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья острова Ямдена.

Кроме того, мы сообщали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. 18 апреля на телефоны местных жителей начали поступать предупреждения о землетрясении. Как утверждают очевидцы, толчков была несколько. Самый мощный – магнитудой 6,7.

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