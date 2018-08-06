Мощное землетрясение в Индонезии: погибли уже 142 человека

Было объявлено предупреждение о цунами, к спасательной операции подключилась армия

Число погибших в результате землетрясения на индонезийских островах Ломбок и Бали возросло до 142 человек. Об этом сообщает Mirror.

"По меньшей мере 142 человека погибли и 200 человек получили ранения после масштабного землетрясения, произошедшего на индонезийских курортных островах Ломбок и Бали", – говорится в сообщении.

Агентство по вопросам уменьшения опасности стихийных бедствий в провинции Западная Нуса-Тенггара Агунг Прамуйи отмечает, что многие погибших были именно из северных и западных частей Ломбок. Стихийное бедствие также привело к отключениям электричества.

Было объявлено предупреждение о цунами. К поисково-спасательной операции подключилась армия Индонезии.

Напомним, ранее сообщалось о более 90 погибших в результате землетрясения в Индонезии.

Как мы сообщали ранее, землетрясение на индонезийском острове Ломбок оценили в 7 баллов, а его эпицентр находился в 18 километрах к северо-востоку от района Северный Ломбок на глубине примерно 15 километров.

Больше всего землетрясение было ощутимо в столице острова – городе Матарам. Толчки также ощущались на соседнем острове Бали и в провинции Восточная Ява.

Это землетрясение стало уже вторым за последнюю неделю на острове Ломбок. 29 июля там было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4 балла. Тогда погибли 16 человек, еще около 160 получили ранения. Были разрушены и повреждены сотни домов.



