Землетрясение в Индонезии: число жертв приблизилось к 100

По последним данным, в результате подземных толчков погиб 91 человек

Число погибших в результате землетрясения, которое произошло на индонезийском острове Ломбок 5 августа, возросло до 91 человека. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным спасателей, более 200 человек получили ранения, а тысячи зданий были повреждены. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище под открытым небом.

Спасательные службы не прекращают поиски погибших и пострадавших. По сообщениям журналистов, были эвакуированы более тысячи туристов с островов рядом с Ломбоком. Жертв среди отдыхающих, по последним данным, нет.































Напомним, ранее сообщалось о гибели 82 человек – многие из жертв были жителями северной и западной части Ломбока.

Как мы сообщали ранее, землетрясение на индонезийском острове Ломбок оценили в 7 баллов, а его эпицентр находился в 18 километрах к северо-востоку от района Северный Ломбок на глубине примерно 15 километров.

Больше всего землетрясение было ощутимо в столице острова – городе Матарам. Толчки также ощущались на соседнем острове Бали и в провинции Восточная Ява.

Это землетрясение стало уже вторым за последнюю неделю на острове Ломбок. 29 июля там было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4 балла. Тогда погибли 16 человек, еще около 160 получили ранения. Были разрушены и повреждены сотни домов.