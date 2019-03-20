Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,85
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Мощное землетрясение в Турции и Греции: появилась информация о пострадавших

Сегодня, 11:44

Информации о погибших не поступало

Фото: Wikipedia.
Фото: Wikipedia..
Мощное землетрясение в Турции и Греции: появилась информация о пострадавших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/55b/2c3/5c455b2c3e79b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/55b/2c3/5c455b2c3e79b.jpg Другие страны Информации о погибших не поступало

Три человека получили легкие ранения в результате мощного землетрясения на западе Турции. Об этом сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийных бедствий страны Мохаммад Гулоглу. 

"Известно о трех пострадавших, которые получили легкие ранения", – сообщил Шулоглу. 

Кроме того, глава ведомства подчеркнул, что на данный момент информации о погибших нет. 

Напомним, землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. 

В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Землетрясение почувствовали в Измире, Айдыне, Мугла, Ушак, Испарте, Бурдуре и Анталии, а также Денизли.

Кроме того, по данным центра, "потрусило" также и Грецию. 

Напомним, несколькими днями раньше начало "трусить" и зону Вранча. В Румынии в районе этой сейсмозоны, которая расположена возле южной части Украины и границы Республики Молдова, произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера.

Кроме того, землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов индонезийского острова Хальмахера. Эпицентр подземных толчков был выявлен в акватории Тихого океана на расстоянии в 400 км северо-восточнее города Манадо. Глубина залегания очага не приводится. Данных о жертвах, разрушениях, а также угрозе цунами не поступало. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Греция, Турция, землетрясение, толчки, пострадавшие, магнитуда

Вы сейчас просматриваете новость " Мощное землетрясение в Турции и Греции: появилась информация о пострадавших". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Hurriyet

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мощное землетрясение произошло в Турции и Греции: затронуло курортные города

Сегодня, 10:11

Эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир

Мощное землетрясение всколыхнуло Индонезию

Сегодня, 06:44

Индонезия окружена так называемым Тихоокеанским огненным кольцом

В Таиланде пассажирский автобус слетел с дороги: более 30 человек пострадали

Сегодня, 08:22

Двое пострадавших получили серьезные травмы

В Иране на фестивале огня погибли два человека, более 1500 пострадали

Сегодня, 09:53

Около 150 пострадавших находятся в больнице

Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми

Певица Юлия Началова умерла в реанимации

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью

Был рак: стали известны новые обстоятельства смерти Началовой

Завидные невесты: как выглядят любимые женщины богатейших мужчин

Ребенок внутри матери: невероятное видео

Королева российского шансона лишилась бизнеса

С поклонниками Путина: Усик оскандалился во время отдыха на Бали

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Вчера, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

Вчера, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

18 марта, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной

18 марта, 07:00

Вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры

В пролёте! Глафиру Тарханову постигло большое разочарование

Умерла Юлия Началова

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой