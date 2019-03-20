Мощное землетрясение в Турции и Греции: появилась информация о пострадавших
Информации о погибших не поступало
Три человека получили легкие ранения в результате мощного землетрясения на западе Турции. Об этом сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийных бедствий страны Мохаммад Гулоглу.
"Известно о трех пострадавших, которые получили легкие ранения", – сообщил Шулоглу.
Кроме того, глава ведомства подчеркнул, что на данный момент информации о погибших нет.
Напомним, землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км.
В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".
Землетрясение почувствовали в Измире, Айдыне, Мугла, Ушак, Испарте, Бурдуре и Анталии, а также Денизли.
Кроме того, по данным центра, "потрусило" также и Грецию.
Напомним, несколькими днями раньше начало "трусить" и зону Вранча. В Румынии в районе этой сейсмозоны, которая расположена возле южной части Украины и границы Республики Молдова, произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера.
Кроме того, землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов индонезийского острова Хальмахера. Эпицентр подземных толчков был выявлен в акватории Тихого океана на расстоянии в 400 км северо-восточнее города Манадо. Глубина залегания очага не приводится. Данных о жертвах, разрушениях, а также угрозе цунами не поступало.
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