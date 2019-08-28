В Японии сильные дожди унесли жизнь мужчины

Из-за угроз оползней в регионе более 100 тысяч человек получили утром рекомендации покинуть свои дома

/ Фото: AFP

Сильные дожди обрушились на юго-западные японские префектуры Нагасаки, Сага и Фукуока, в результате чего в регионе был объявлен максимальный уровень угрозы по пятибалльной шкале. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

По его сведениям, в некоторых местах интенсивность выпадения осадков превысила 100 мм в час. Из-за этого резко вырос уровень воды в реках и водоемах, а часть автомобильных дорог оказалась подтоплена.

Как сообщает телеканал NHK, в префектуре Сага погиб один мужчина, чей автомобиль смыло в реку, когда он был за рулем.

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Из-за угроз оползней в регионе более 100 тысяч человек получили утром рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры. Сильные дожди привели к нарушению транспортного сообщения: в Нагасаки, Саге и Фукуоке отменено движение поездов на ряде направлений, перекрыты участки скоростных магистралей.

В прошлом году из-за сильной жары и рекордно высоких температур в Японии погибли более 150 человек, десятки тысяч попали в больницы.

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Напомним, что недавно во многих европейских странах были побиты температурные рекорды. Так, столбик термометра в Париже достиг отметки 42,6 градуса по Цельсию, в Нидерландах была зафиксирована температура 40,4 градуса, в ФРГ - 42,6 градуса, в Бельгии - 40,6 градуса. В Великобритании также был установлен июльский температурный рекорд - в Кембридже воздух прогрелся до 38,1 градуса Цельсия.

Отметим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары.

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